Veranstalter verteidigt Helene-Fischer-Konzert »Kleinere Engpässe bei einzelnen Speisen«

Nach dem Konzert von Helene Fischer in München hagelte es Kritik. Der Veranstalter Leutgeb Entertainment hat den Auftritt der Schlagersängerin nun verteidigt. Im VIP-Bereich sei es zwar »zum Ende zu kleineren Engpässen bei einzelnen Speisen gekommen«, so Klaus Leutgeb in einem Gespräch mit dem Focus. Schuld sei aber der Regen. Der VIP-Indoorbereich sei wesentlich länger geöffnet gewesen als angegeben: »Schade eigentlich, dass aus diesem Service ein derartiges Drama fabriziert wird«.