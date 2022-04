Album der Woche mit Vince Staples Liebesgrüße aus Pistolen

Album der Woche:

Die Knarre liegt einsam und verlassen im Geheimversteck – und wundert sich, wo ihr Besitzer ist. Der ist im Knast und hat sich schon seit zwei Jahren nicht gemeldet. Und so schmachtet die im Stich gelassene Waffe vor sich hin, sehnt sich danach, dass sie in die Hand genommen und abgefeuert wird – über die Zeit verliert sie das Vertrauen in die zuvor so innige Beziehung, eine enttäuschte Geliebte, die über den Gram in Zweifel gerät: »I'm losing faith 'cause you keep stalling«, sagt sie. In ihren feuchten Träumen denkt sie an den Moment zurück, an dem sie zum ersten Mal abgefeuert wurde, wie die Lover aufgeregt durch die Nachbarschaft streiften. »On the late nights, me and you, circling the block/ Tryna make it pop«. Hach, und dieses orgastische Feuerwerkgefühl, wenn du den Abzug gedrückt hast: »Love how you illuminate my thoughts«. Liebesgrüße aus der Pistole.

Was sich wie Erotikprosa eines Waffenfetischisten liest, ist aus »When Sparks Fly« entnommen, dem besten und eindrücklichsten Track auf dem neuen Album des US-Rappers Vince Staples. Er erzählt darin, basierend auf einem Sample der schönen R&B-Ballade »No Loves« von Sängerin Lyvves, eine Liebesgeschichte aus der Sicht der Kanone. Das hat sein Genre-Vorfahr Nas in den Neunzigern auch schon mal gemacht, in seinem bitteren Track »I Gave You Power«, aber bei Staples gerinnt die Wut zum melancholischen Drama. Im Ghetto seiner Kindheit, so erfährt man später in Stücken wie »Rose Street«, konnte keine Liebe zu Frauen lange blühen, nur zu Knarren. Und zu Geld. Wer sich in dieser Gegend von Long Beach in Kalifornien trotzdem in einen der Gangster und Thugs verliebte, stand wenig später mit Blumen an dessen Grab.