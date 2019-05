Deutsche Popmusik Bernstein über Berlin

Schauen wir uns die heimischen Album-Charts doch mal an. Klar, viel Rapmusik. Etwas Schlager und Dance. Schließlich die Art von aktueller deutscher Popmusik, die von Kritikern nie so richtig geliebt wird. Sagen wir mal vereinfacht: Wincent Weiss und Mark Forster.

Nun kann man viele Gründe finden, diese Musik nicht zu mögen. Interessant ist aber eine Theorie, wonach dies gar nichts mit den Künstlern zu tun habe, sondern damit, dass man mit Ende 20 die Lust verliere, neue Musik zu entdecken. Der Kopf sei bereits voll mit Melodien. Man fühle nichts mehr. Da Da Da.

Würde das stimmen, es wäre fatal. Dann würde man sich das neue Album der Berliner Band Von Wegen Lisbeth vielleicht gar nicht anhören. "sweetlilly93@hotmail.com" heißt es nerdig schön, und es ist voll mit kleinen gefühligen Momenten, die man diesen Hipstern und kleinen Gangstern immerzu absprechen will.

13 Lieder, nicht zeitlos oder anmutig, sondern für den Moment geschrieben. In jeder Zeile Namedropping, Markennamen, Anspielungen wie bei einem guten DJ-Set. Ab und zu hört man eine Steel Drum, ein Glockenspiel, ein Gruß an das Indie-Formatradio.

Das alles hört sich an, als hätte jemand im Jahr 2019 flüssigen Bernstein über Berlin gekippt und einen Augenblick für dieses Album konserviert. Oder gleich eine ganze Generation? Kleiner Scherz. Denn wer weiß schon, was sich die Band um Sänger Matthias Rohde dabei gedacht hat, einen Notizblock voller Alltagsbeobachtungen mit gut gelaunter Gitarren-Keyboard-Casio-Musik zu vertonen.

Zwischen Praktikum und Welt retten

Schreib mir nicht, besuch mich nicht, lad mich nicht ein, singt Rohde gleich zu Beginn. Er weiß offenbar, was mit ihm im Großstadtdschungel alles schiefgehen kann. Mit ihren Texten bedienen Von Wegen Lisbeth verlässlich die gängigen Themenpaletten, nur eben in einer zeitgemäßen Übersetzung. Und bevor da jetzt zu viel hineininterpretiert wird: Es macht einfach Spaß, dabei zuzuhören.

Gentrifizierung? Wird hier nicht anbiedernd wie auf einem Grünen-Wahlplakat verhandelt, sondern angenehm rotzig ("Jede Ratte der U8 / Wünsche ich mir zu dir aufs Dach"). Wut? Macht auch vor gewagten Vergleichen nicht halt ("Da wo sich dein neuer Freund / Seine Nackenmuskeln bräunt / Und von deinen Brüsten träumt / Will ich ein Gefährder sein").

Und auch wenn man mit Anfang/Mitte 20 lieber YouTube-Compilations schaut, statt zu demonstrieren: Die Zeit, der AfD den Stinkefinger zu zeigen, nimmt man sich gerne ("Ich habe den ganzen Tag verpennt / Ich mag nur Trauben ohne Kerne / Ich glaub ich bin kein guter Mensch / Doch ein Gutmensch bin ich gerne").

Vielleicht sind Von Wegen Lisbeth auch gar nicht die liebenswerten Chaoten, die man sich nach dem Hören vorstellt, wie sie mit Dosenbier und teuren Turnschuhen durch Schöneberg laufen. Auch egal. Bis dahin hatte man gute 41 Minuten und 20 Sekunden.

All das Schöne, Schräge, die Eitelkeiten und Kaputtheiten haben hier ihren Platz. Genau wie die große Fragen, die man sich eben stellt, wenn man gerade zwischen Praktikum und Welt retten ist - und dann fast daran verzweifelt, dass diese sogenannten Smart Speaker darauf keine Antwort wissen: Swipe ich nach links oder nach rechts? Wie heißt denn hier das W-LAN? Wer hat mein Hinterrad geklaut?

Ähnlich versponnen klang die Gruppe schon auf ihrem Debüt "Grande", das gleich mit der Aufforderung an eine Verflossene begann, doch bitte nie wieder die neuen Freunde mit in die Stammkneipe zu bringen.

Und wenn wir schon mal dabei sind: Selbst Liebeslieder haben bei Von Wegen Lisbeth einen ganz eigenen Charme. Wenn es wie im Song "Westkreuz" heißt: "Und der Fahrstuhl am Westkreuz riecht noch immer nach Pisse / Und du weißt nicht, wie doll ich dich vermisse", dann kann man das unpassend finden.

Oder, ach was soll`s, her mit den großen Vergleichen, als Reminiszenzen an die Band Die Ärzte, die doch einst sagen "Ich weiß nicht, ob das Liebe ist / Wenn man beim Pinkeln ständig neben's Becken pisst". Die Ärzte wiederum haben gerade mit "Rückkehr" eine Art Revival angekündigt. Und auch wenn es sich um eine etwas ältere Musikgruppe handelt, geben Sie dieser Berliner Band ruhig auch mal eine Chance.