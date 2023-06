Vorwürfe gegen Till Lindemann Spendenaktion für mutmaßlich Betroffene bringt über 600.000 Euro ein

Frauen hatten in den sozialen Netzwerken und in Medienartikeln ihre Vorwürfe gegen Lindemann geäußert. Ausgelöst wurde die Welle durch die Erfahrungsberichte der Irin Shelby Lynn. In ihrem Schreiben kündigten die von Till Lindemann beauftragten Anwälte an, »rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen« einzuleiten, die Anschuldigungen dieser Art äußerten.