Viele tausend Fans von Musik eher härterer Gangart mussten in diesem Jahr draußen bleiben. Dauerregen hatte das Festivalgelände in eine Matschlandschaft verwandelt – und zum ersten Mal in der Geschichte des Wacken Open Air hatten die Ausrichter aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt. Wer nun auf die nächste Auflage im kommenden Jahr spekuliert hatte, musste schnell sein.