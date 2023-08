Das verzögerte die Anreise enorm. Viele Metalfans standen mehr als 10 Stunden im Stau und verbrachten die Nacht etwa auf einem Flugplatz in der Nähe oder einem Parkplatz in Hamburg, die von den Veranstaltern organisiert worden waren. Zahlreiche Anwohner boten ihre Wohnungen und Höfe zum Übernachten an. Einige Festivalgäste schliefen auf der Landstraße in den Autos.