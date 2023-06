Album der Woche mit Water From Your Eyes Die Umarmung der Absurdität

Album der Woche:

Water From Your Eyes – »Everybody’s Crushed«

Wenn Popmusik demnächst ohnehin nur noch von einer KI generiert wird, kann man ja auch einen Zahlengenerator benutzen, um Tondauer und Tonhöhen festzulegen, weil: What the heck? Nate Amos nutzt die in der Neuen Musik gängige Methodik des Serialismus, um die Songs für Water From Your Eyes zu komponieren. Anders als in der klassischen Avantgarde kommt dabei aber kein atonales Klangkonstrukt heraus, sondern der vielleicht interessanteste neue Post-Punk- oder Art-Pop-Sound zurzeit. Ausnahmsweise kommt diese chaotisch wirkende, aber doch ausgeklügelt groovende Musik nicht aus London, wie so viele aktuelle Impulse dieses Genres, sondern aus dem schon fast abgemeldet geglaubten Brooklyn.

Dorthin zogen Amos und seine damalige Freundin Rachel Brown aus Chicago, um gemeinsam Musik zu machen. Der Legende nach entstand die Idee, eine »Sad Dance Band« zu gründen, nachdem Amos Brown etwas von New Order vorgespielt hatte. Brown hat ein großes Faible für Mainstream-Pop, das zeigte sich bereits 2021 auf dem Album voller Coverversionen, das Water From Your Eyes veröffentlichten. Darauf gab es süß nachgespielte DIY-Versionen von Achtzigerjahre-Hits wie »Everybody Wants To Rule The World«, aber auch Eminems mit abgründigem Ernst vorgetragenes »Lose Yourself« und eine herrlich windschiefe Adaption von »Scar Tissue«, einem Hit der Red Hot Chili Peppers, der einem durch das vermutlich absichtlich dilettierende Gitarrenspiel von Amos erst recht, vielleicht sogar erstmals, unter die Haut ging.