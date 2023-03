Der 1933 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Shorter galt schon als Teenager in seiner Highschool-Band als »Wunderknabe des Jazz«. Viele seiner Freunde nannten ihn »Wayne the Brain« (etwa: Wayne, das Genie), weil er aus allem und jedem Ideen zu schöpfen und sie mit seinen Gedanken zu fantasievollen Interpretationen verbinden zu schien.

Duette mit Herbie Hancock

Shorter studierte Musik in New York und spielte dann schon bald mit Jazzgrößen wie Miles Davis. Zu den Höhepunkten seiner Karriere gehörte unter anderem eine Reihe von Duetten mit Herbie Hancock, die in dem Album »High Life« von 1995 festgehalten sind. Zudem komponierte Shorter Jazzklassiker wie »Lester Left Town«, »Nefertiti«, »E.S.P.« und »Footprints«.