Wegen antisemitischer Äußerungen Stadt Frankfurt will Konzert von Roger Waters absagen

Auftrittsverbote sind schwer durchsetzbar

Begründet wird der Schritt mit dem »anhaltend israelfeindlichen Auftreten« des früheren Pink-Floyd-Frontmanns, der als »einer der reichweitenstärksten Antisemiten der Welt« gelte. Mehrfach habe er einen kulturellen Boykott Israels gefordert. Ein Ballon in der Form eines Schweins mit Abbildungen des Davidsterns sei Bestandteil von früheren Bühnenshows gewesen. In Frankfurt ist der Ort zudem vorbelastet. Nach der Pogromnacht 1938 wurden jüdische Männer in die Festhalle gebracht, misshandelt und später in Konzentrationslager deportiert.