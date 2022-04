Album der Woche:

Was wäre, wenn Angelica zur nächsten Party keine Lasagne mitbringt, sondern ihre Laserpistole – und alle niedermetzelt? Auch den Typ, der schon wieder endlos davon faselt, dass er eine Band gegründet hat und bald nach El-Ay ziehen will. Booooring. Wäre Ray Gun statt Kasserolle im Anschlag nicht viel mehr fun? Oder am Ende auch genauso langweilig wie alles andere? Ach komm, schnell wieder auf die Chaiselongue lümmeln und rummachen. »Good times all the time«? Was für ein Horror.

Die Szene stammt aus dem Song »Angelica«, wer immer das ist, vom Debüt des britischen Duos Wet Leg. Es ist eines der besten Rockalben des Jahres. Weil es Spaß macht. Weil es so viele hinreißend mies gelaunte, unverschämt fluchende Verszeilen und One-Liner enthält, dass sich die als raunchy geltenden US-Popprinzessinnen Olivia Rodrigo und Gayle gern erst mal wieder auf den Juniorschulhof ihrer Highschool trollen dürfen.

Kaum dachten die Jungsbands der neuen britischen Post-Postpunkszene um Black Midi, Squid, Black Country, New Road oder Idles, sie hätten den Kuchen schön mathematisch präzise unter sich aufgeteilt, kamen im vergangenen Sommer die Sängerinnen und Gitarristinnen Rhian Teasdale and Hester Chambers von der Isle of Wight und bescherten dem Genre einen echten Hit, in dem es nicht darum ging, die Ödnis der Gegenwart musikalisch möglichst komplex und düster darzustellen. Nö, es ging in »Chaise Longue« schlicht, aber umwerfend um Sex: »Mummy, Daddy, look at me/ I went to school and I got a degree/ All my friends call it the big D/ I went to school and I got the big D.«