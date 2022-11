»And in the Darkness, Hearts Aglow« ist nun der zweite Teil einer Art Doom-Trilogie – und nimmt ein Schaumbad in den Gefühlswogen der Wehmut, in das man sich, wohlig erschauernd, sehr gern mit hineingleiten lässt. Statt »Titanic« ist diesmal eher das »Poseidon Inferno« die passende Folie, wo im gleichnamigen Kreuzfahrt-Katastrophenfilm von 1972 die Hippieband noch am Vorabend der Killerwelle lieblich, leicht seifig, aber unwiderstehlich schmettert: »There’s gotta be a morning after, if we could hold on through the night.«

Auf eine subtil mit elektronischen Elementen verfeinerte Weise, die zurzeit neben ihr vielleicht nur die Arctic Monkeys beherrschen, reproduziert Mering diese nostalgisch vertraute Siebzigerjahre-Klangkulisse, in der Chöre behutsam kolorieren, Streicher seufzen und wiegende Walzerarrangements in den Laurel Canyon entführen, in manchen Harmonien sogar zu den Eagles oder Musicals wie »Hair«. In »Grapevine« macht sie sich zur Muse der Klimakatastrophen und wirft sich todesmutig in die verzehrende Glut einer Romanze, die auch ein unaufhaltsamer Flächenbrand ist: »California is my body / And your fire runs over me«, singt sie.

»God Turn Me Into a Flower«, fast nur von Orgel, Engelschor und gleißenden, kosmischen Synthesizerklängen begleitet, ist ein Bekenntnis zur Demut und Zartheit, das die Erwartung der drohenden Niederlage in sich trägt, die Vergänglichkeit von Ruhm und allem Irdischen: »It’s good to be soft when they push you down.« Sei eine Blume und blühe, solange du kannst. Lange wird’s eh nicht sein. Ach, seufz.