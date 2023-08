Joy Denalane ist eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands. Sie ist in Berlin geboren, ihr Vater war Südafrikaner, die Mutter Deutsche. Im Jahr 2020 präsentierte sie ihr Studioalbum »Let Yourself Be Loved« beim US-Label Motown erschien, wo Künstler und Künstlerinnen wie Marvin Gay, Steve Wonder, Michael Jackson oder Diana Ross unter Vertrag standen. Joy Denalane war die erste Deutsche, der das gelungen ist. Anfang Oktober veröffentlicht Joy Denalane ihr neues Album »Willpower«.