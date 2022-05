Album der Woche mit Wilco Ein bisschen Halt im Zwiespalt

Musikalisch kehrt die Band, die ihren an Byrds und Beatles, aber auch an Noise und Post-Punk geschulten Sound über die Jahre immer mal wieder mit Krautrock und Elektronik erweiterte, zu ihren Wurzeln zurück. Doch nur weil Country draufsteht, ist nicht automatisch Yee-haw und Yodel drin: Der Albumtitel bezieht sich eher aufs Land als aufs Genre. Einerseits. Andererseits flüchtete sich ja bereits Bob Dylan 1969, in finsterster Zeit des Umbruchs, zur »Nashville Skyline«, sang schöner und klarer denn je zuvor. Wer Country nicht als Cowboyhut schwenkendes, depraviertes und erzkonservatives Schlagerbusiness versteht, sondern als Community-Service, als Zusammenrücken um ein wärmendes musikalisches Lagerfeuer mit einfachen, wahrhaftigen Melodien, der ist auf der richtigen Fährte zur Erschließung dieses Albums.

Das ist mit rund 77 Minuten sehr lang geraten und bietet stilistisch auf den ersten Blick nur wenig Abwechslung (»Falling Apart (Right Now)«) zwischen Akustik- und Steelgitarre im andächtigen Midtempo oder Walzer. Tweedy täuscht mit »I Am My Mother« zu Beginn noch kurz eine Dylan-Hommage an, dann wird seine Stimme immer brüchiger und weicher, singt sich ganz offen und verletzlich durch »Hints« und »Ambulance«, bis sie zum ganz kümmerlichen Singsang in »The Empty Condor« wird, das Wilco wie Radiohead auf »OK Computer« klingen lässt. Die Texte sind weitgehend opak und persönlich, es gibt keine offen politischen Statements oder Neil-Young-hafte Rants, und doch ist das Bibbern des amerikanischen Individuums zwischen den Zeilen zu lesen, das Hadern der Gesellschaft miteinander, Post-Trump, Post-Pandemie, gespaltener, unversöhnter denn je in all ihrer Gewalt und Grausamkeit, aber eben auch Schönheit und Größe. «It’s a cruel country, and it’s also beautiful. Love it or leave it«, schreibt Tweedy im Begleittext zum Album.