Butler bestreitet in seinem Statement, dass der sexuelle Kontakt ohne Einverständnis war. »Vielleicht ging alles ein bisschen schnell«, so Butler. »Aber sie hat mich nie darum gebeten zu gehen.« Nachdem Butler gegangen war, schrieb die Person eine Textnachricht an Butler und entschuldigte sich dafür, die Annäherungsversuche zurückgewiesen zu haben. Damals habe sie gedacht, dass ihr Verhalten »vielleicht tatsächlich seltsam war«. Rückblickend habe die Person erkannt, dass in dem Austausch Manipulation steckte.