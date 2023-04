Für Meine war »Wind Of Change« auch ein Friedensversprechen zwischen Ost und West. »Mit dem schrecklichen Krieg ist es zerbrochen.« Seine Gedanken sind bei der Ukraine. »Wenn der Krieg zu Ende ist, werden wir hoffentlich auf dem Maidan in Kiew ein Friedenskonzert geben.«

»Wind Of Change« drückt die Freiheitssehnsucht vor fast 35 Jahren in Ost und West aus. Für viele ist der fünf Minuten und zehn Sekunden lange Song die Hymne der Zeitenwende von 1989. Einige Zeilen hat Meine verändert. »Nach Beginn dieses durch nichts zu rechtfertigenden Krieges haben wir uns gefragt, ob wir das Lied noch spielen können. Jetzt zeigt es unsere Solidarität zur Ukraine, statt wie früher Russland zu romantisieren.« Statt »I follow the Moskva down to Gorky Park« heißt es nun »Now listen to my heart, it says Ukrainia«.