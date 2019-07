Jubiläumsfestival Woodstock 50 zieht nach Maryland

Vom 15. bis 18. August 1969 fand das legendäre Woodstock-Festival in Bethel in Upper New York State statt. Dorthin wird die Neuauflage, die zum 50. Jubiläum geplant ist, nicht zurückkehren: Woodstock 50 soll nun außerhalb von Washington DC im Merriweather Post Pavilion abgehalten werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Organisatoren bestätigten gegenüber der "New York Times", dass sie sich kurzfristig mit den Veranstaltern des berühmten Amphitheaters in Maryland einigen konnten. Damit soll das Festival wie geplant vom 16. bis 18. August stattfinden können. Zuvor waren die Organisatoren mit ihren Plänen gescheitert, Woodstock 50 in Watkins Glen in Upper New York State zu veranstalten, da sie nicht die nötigen Genehmigungen erhielten. Nachdem der Sponsor Dentsu Aegis abgesprungen war, sah es zudem finanziell heikel aus.

Unter welchen Bedingungen und unter Beteiligung welcher Künstlerinnen und Künstler die Jubiläumsfeierlichkeiten nun stattfinden sollen, ist unklar. Ursprünglich waren unter anderem Jay-Z, Miley Cyrus, Santana und The Killers angekündigt worden. Ihre Verträge sind laut "New York Times" aber nur für den Veranstaltungsort Watkins Glen gültig. Sie könnten also den Umzug nach Maryland nicht mitmachen und trotzdem auf ihren Honoraren bestehen.

Doch der Probleme nicht genug: Für die Termine Mitte August ist bereits ein anderes Konzert im Merriweather Post Pavilion angesetzt. Am 17. August sollen dort die Smashing Pumpkins und Noel Gallagher's High Flying Birds auftreten. Ob sie nun Teil des Line-ups von Woodstock 50 werden oder selber umziehen müssen, ist derzeit völlig offen.

