Woodstock-Jubiläumskonzert Immer mehr Headliner springen ab

Jay-Z, John Fogerty, The Dead & Co. und The Raconteurs wollen nicht mehr auftreten. Nach Angaben des "Rolling Stone" haben auch The Lumineers und Carlos Santana einen Rückzieher gemacht. Die ursprünglichen Woodstock-Künstler John Sebastian und Country Joe McDonald von 1969 sind nicht mehr dabei. Und als Letzte hat jetzt auch Miley Cyrus ihren Auftritt bei "Woodstock 50" abgesagt, wie "Variety" berichtet.

Damit dürfte die Liste der Stars, die noch am Jubiläumsfestival teilnehmen, kürzer sein als die derer, die nicht mehr kommen wollen. Doch selbst die scheinen nicht ganz sicher zu sein, ob sie noch auf der Bühne stehen wollen - zumindest führen weder The Killers noch Imagine Dragons das Konzert in ihren Tourdaten auf. Der einzige prominente Act, der bis jetzt öffentlich an seiner Teilnahme festhält, ist The Zombies.

Dass es nicht richtig rundläuft für die Veranstalter, die Mitte August eigentlich ein Revival des berühmten "Woodstock"-Festivals starten wollten, wurde bereits deutlich: Zuerst sagte ein Hauptinvestor, die Firma Dentsu Aegis Network, ab - weil er es nicht für möglich hielt, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die dem Markennamen "Woodstock" gerecht werde und die Sicherheit von Künstlern und Zuschauern garantiere.

Und dann konnte man nicht nach Bethel in Upper New York State, wo 1969 der "Summer of Love" gefeiert wurde, zurückkehren, weil die nötigen Genehmigungen fehlten. Stattdessen sollte das Festival außerhalb von Washington D.C. im Merriweather Post Pavilion abgehalten werden.

Wird aus dem Festival ein "Ein-Tages-Event"?

Die Probleme bei der Organisation fasste der Sänger Country Joe McDonald, der schon 1969 dabei war, gegenüber der "Baltimore Sun" vor wenigen Tagen so zusammen: Ihm sei kein Flug gebucht worden und kein Hotelzimmer reserviert, es sei nichts geplant. Er habe von den Veranstaltern seit längerer Zeit nichts mehr gehört. "Ich bin nicht daran interessiert, auf ein sinkendes Schiff zu steigen, und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass dieses Schiff nicht sinkt."

Auf der Website der Veranstaltung heißt es noch, dass das Festival vom 16. bis 18. August stattfinden soll, unter dem Motto "3 Days of Peace and Music" ("3 Tage Musik und Frieden"). Doch wie "Variety" berichtet, soll daraus nun ein "Ein-Tages-Event" werden. Denn die Smashing Pumpkins spielen auf dem Gelände am 17. August ein eigenes Konzert.