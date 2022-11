Album der Woche mit Zucker Comeback der Trümmerfrauen

Sarathy Korwar – »Kalak«

Auf seinem letzten, von der Kritik bejubelten Album nahm der in den USA geborene, in London lebende Schlagzeuger und Perkussionist Sarathy Korwar das Publikum mit auf einen vielstimmigen, urbanen Marktplatz indisch-südasiatischer Diaspora-Erzählungen. »More Arriving« war eine hektische, auch harsche Bestandsaufnahme migrantischer Rassismus- und Tristesse-Erfahrungen indischstämmiger Briten. Jetzt, mit seinem erstaunlichen Nachfolger »Kalak«, verlässt er die Straße für den Tempel: Produziert vom US-Elektronik-Musiker Photay, reduzieren Sarathy und seine Band die Spoken-Word- und Field-Recording-Anteile auf ein Minimum, um die Musik sprechen zu lassen. Dabei entsteht ein eleganter, oft von Sarathys Tabla-Spiel im Dauergroove gehaltener Flow, der nicht nur Genres wie Jazz und elektronische Tanzmusik, sondern auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft transzendieren lässt, wie in »Kal Means Yesterday And Tomorrow«: Flirrende Flötentöne korrespondieren mit den Saxofon-Akzenten Tamar Osborn, bis am Ende ein Lagerfeuer knistert. Pulsierende, fast meditative Rhythmus-Getriebe wie »Back In The Day Things Were Not Always Simpler« oder »The Past Is Not Only Behind Us, But Ahead Of Us« heben das Album aus der Herkunftspflege, indischer Folklore, afroamerikanischer Spiritual Jazz und Afrobeat, in einen berückenden Indofuturismus-Jazz, der selbst in der diversen Londoner Szene seinesgleichen sucht. Achso, tanzen darf man im Ashram-Club »Kalak« natürlich auch! (8.0)