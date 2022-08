Nach zwei Jahren Pause Zum Start des Wacken-Festivals schwitzen 75.000 Fans

Offiziell geht in Wacken zwar erst am Donnerstag los. Doch schon am Vortag werden an kleineren Bühnen die Boxen aufgedreht, ein Teil des Geländes ist dann bereits zugänglich. Die beiden großen Hauptbühnen, in deren Mitte ein riesiger Bullenschädel aus Metall hängt, werden erst am Donnerstag bespielt.