Muttertag, das bedeutet in normalen Zeiten: Kaffee ans Bett und herzige Basteleien der Grundschulkinder. Dazu nette Worte und astronomische Blumen–Preise. Doch wir leben nicht in normalen Zeiten. Der Muttertag fällt in diesem Jahr zusammen mit dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa – und findet mitten in einem brutalen Angriffskrieg statt. Die Hamburger Museen nehmen das zum Anlass, am heutigen 8. Mai einen gemeinsamen Benefiztag für die Ukraine zu veranstalten.