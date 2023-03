Nach Angriff in Hamburg auf Zeugen Jehovas Ich kenne den Hass

Die Nachricht vom Amoklauf in einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas erreichte mich am Freitagmorgen übers Radio. Zufällig war ich gerade aus Hamburg zurückgekehrt, am Abend vor der Tat hatte ich im Literaturhaus zum Weltfrauentag gelesen. Fassungslos lauschte ich der Stimme im Radio. Bilder längst vergangener Zeiten fluteten mich – so sinnlich und real, als sei es erst gestern gewesen: Ich sah mich selbst als junge Frau Anfang der Neunzigerjahre an einem Donnerstagabend in einem Königreichssaal stehen, den senfgelben Teppichboden unter mir, ich spürte die kratzigen Nylonstrümpfe an meinen Beinen, hörte das Kichern meiner Freundinnen. Genau wie bei der Amoktat standen wir nach den Zusammenkünften oft zusammen, redeten, lachten, verabredeten uns für den Predigtdienst oder fürs Kino. In diese Menge hinein schoss der Täter.