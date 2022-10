Nach Ohrfeigen-Skandal Will Smith könnte mit »Emancipation« doch noch ins Oscar-Rennen gehen

Für Apple begann mit der Ohrfeige ein Dilemma: Mehr als hundert Millionen Dollar soll das Unternehmen für die weltweiten Rechte am Sklavereidrama »Emancipation« bezahlt haben. Das Prestige-Projekt wurde im Sommer 2021 gedreht, Will Smith übernahm dabei die Hauptrolle. Als er bei den Oscars handgreiflich wurde, war der Film bereits fertig. Die Frage war also: Was tun?