WDR-Managerin wird RBB-Chefin Liebesgrüße aus Köln

Nach dem Skandal um Vetternwirtschaft beim RBB soll nun die WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau in der ostdeutschen Anstalt aufräumen. Wieder eine Frau aus dem Westen. Was kann sie – und was nicht?