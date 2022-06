Der Nannen-Preis wird für herausragende Leistungen in Wort und Bild vergeben. Das Verlagshaus Gruner + Jahr lobt die Auszeichnung in ihrer heutigen Form seit 2005 aus. Die Kategorien lauten in diesem Jahr »Geschichte des Jahres«, »Lokal«, »Investigation« und »Egon Erwin Kisch-Preis«. Je Kategorie wählte die Jury drei Nominierte.