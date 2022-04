ARD-Reporterin Navina Sundaram ist tot

Nach zahlreichen Filmen und Auslandseinsätzen ist die Journalistin Navina Sundaram nach langer, schwerer Krankheit in der Nacht zu Montag in Hamburg gestorben. Das bestätigte nun auch der Norddeutsche Rundfunk dem SPIEGEL. Zunächst hatte die »Süddeutsche Zeitung« darüber berichtet .

Sundaram stammte aus einer indisch-ungarischen Familie. Geboren wurde sie 1945 in Indien, wuchs in Neu-Delhi auf. Ihre Tante Amrita Sher-Gil gilt als bedeutendste bildende Künstlerin der klassischen Moderne in Indien. Ihr Bruder Vivan Sundaram ist ein global anerkannter Konzeptkünstler.