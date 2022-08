Dabei ging es beispielsweise um ein Interview, das ein NDR-Journalist habe führen wollen, was seine Vorgesetzten aber abgelehnt hätten. Der Redaktionsausschuss des NDR kam zwar zum Schluss, dass das Interview hätte geführt werden müssen. Den Verdacht der politischen Motivation mache man sich jedoch nicht zu eigen.

NDR weist Vorwurf zurück

Lorentzen und auch der NDR hatten den Vorwurf von politischer Einflussnahme zurückgewiesen. Der unabhängige Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hat eine Prüfung eingeleitet. NDR-Mitarbeiter forderten in einem Brief an den Landesfunkhausdirektor eine lückenlose Aufklärung. Es gehe um die Reputation des Senders.