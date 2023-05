Die Menschen, auf die Obama trifft, sehen sich vor allem von drei Entwicklungen bedroht: Künstliche Intelligenz wird viele Jobs bald schneller, präziser und billiger erledigen können; der Arbeitsplatz als sozialer Ort wird durch das Homeoffice verdrängt, und die Gehaltsunterschiede zwischen oben und unten werden immer größer (Obama weist darauf hin, dass zu Terkels Zeiten der Chef ungefähr 35 Mal so viel verdient habe wie ein unterer Angestellter, heute seien es fast 400 Mal so viel).

Obama hat sich drei Firmen in drei verschiedenen Feldern in drei Städten ausgesucht: ein Altenpflegeunternehmen in Mississippi, ein Start-up für autonomes Fahren in Pittsburgh und einen Hotelbetrieb in New York City. In der ersten Folge (»Service Jobs«) porträtiert Obama die Menschen am unteren Ende: eine ungelernte Pflegerin an ihrem ersten Tag, eine Reinigungskraft im New Yorker Luxushotel »The Pierre« und eine Fahrerin für Uber Eats in Pittsburgh, deren Job kaum etwas abwirft und ohnehin in naher Zukunft von den autonom fahrenden Autos des Start-ups übernommen werden könnte. In der zweiten Folge (»The Middle«) trifft Obama die Vorgesetzte der Pflegerin, eine Angestellte der Telefonzentrale des Hotels und einen Testfahrer für selbstfahrende Autos; im dritten Teil (»Dream Jobs«) einen Lobbyisten für die Pflegefirma, den Manager des Hotels und einen Tech-Ingenieur für autonomes Fahren, um schließlich in der vierten Episode (»The Boss«) ganz oben anzukommen, beim CEO des Pflegebetriebs, beim Chef des indischen Konglomerats, zu dem »The Pierre« gehört und beim Start-up-Gründer, der sein Unternehmen gerade für viele Millionen an die Börse bringt.