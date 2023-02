Ich war am Isonzo, an der Somme und in Fleury-devant-Douaumont, was mal ein Dorf bei Verdun war und heute nur noch zwei Ortsschilder im Wald sind. Bei »Skagerrak« denke ich an die Schlacht und bei Pétain an den General, nicht an Vichy. Mir ist bewusst, was Gustav Holst bei der Komposition von »Die Planeten« vor Augen hatte. Gegenstände, die minderwertig sind, nenne ich ungern »08/15«.

Kurzum, es interessiert mich ein wenig zu sehr für jemanden, der dann doch nie Wehrdienst geleistet hat oder wenigstens Herfried Münkler gewesen ist. Ich möchte es wissen, aber ich mag es nicht sehen. Vermutlich wüsste ich auch ohne neurotische Druckbetankung mit diesem Thema, dass Krieg entsetzlich und eher zu vermeiden ist.