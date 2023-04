Netflix-Serie »Transatlantic« Von der Dunkelheit ins Licht

Die in New York von Amerikanern und jüdischen Emigranten gegründete Hilfsorganisation Emergency Rescue Committee brachte schließlich mithilfe der Präsidentengattin Eleanor Roosevelt das US-Außenministerium dazu, wenigstens 200 Menschen aus Frankreich die Einreise in die USA zu ermöglichen. Vor Ort umsetzen sollte das Vorhaben der damals 32-jährige Varian Fry, ein Journalist und Intellektueller, der als Lektor bei einer gemeinnützigen Organisation arbeitete. In Marseille angekommen, wurde Fry klar, dass viel mehr Menschen in Not waren – und dass ihm das amerikanische Konsulat nicht dabei helfen würde, sie zu retten.

Mit anderen in Frankreich lebenden Amerikanern und Geflüchteten begann Fry, heimlich Menschen außer Landes zu schmuggeln. Mal auf dem Landweg über die Pyrenäen nach Spanien und von dort nach Portugal; mal als Soldaten verkleidet mit einem französischen Truppentransportschiff. Ein früherer Karikaturist wurde engagiert, um Dokumente zu fälschen, ein Mitarbeiter im amerikanischen Konsulat stellte heimlich Visa im großen Stil aus.

Warum wurde Fry nicht für seine Leistung geehrt?

Auf diese Weise verhalfen Fry und seine Mitarbeiter am Ende mehr als 2000 Menschen zur Flucht, darunter vielen prominenten Künstlern und Intellektuellen wie Hannah Arendt, Max Ernst, Marc Chagall, Heinrich und Golo Mann, Anna Seghers, Siegfried Kracauer und Lion Feuchtwanger. Im Dezember 1940 wurde Fry von der französischen Polizei schließlich festgenommen und auf einem Gefängnisschiff im Hafen von Marseille interniert. Nach seiner Freilassung setzte er seine Arbeit fort, bis er schließlich 1941 erneut verhaftet und des Landes verwiesen wurde.

Fragt man Anna Winger, aus welchem Blickwinkel sie als Amerikanerin, die in Deutschland lebt und arbeitet, auf diese Geschichte schaut, ist ihre Antwort klar: »Der zentrale Konflikt in unserer Serie ist ein inneramerikanischer, zwischen Frys Organisation und dem Konsulat. Varian Frys Geschichte erinnert daran, wie schwer sich die USA taten, angesichts der Bedrohung durch die Nazis in den Krieg einzugreifen.« Wohl auch deshalb, so glaubt Winger, wurde Fry Zeit seines Lebens nicht für seine Leistung geehrt: »Ich glaube, man wollte nach Kriegsende nach vorne schauen und sich nicht mit der zögerlichen Haltung der USA auseinandersetzen.« Varian Fry starb 1967 im Alter von 59 Jahren, von der Öffentlichkeit größtenteils vergessen. Erst 1994 verlieh ihm Yad Vashem den Titel »Gerechter unter den Völkern«.