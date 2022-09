Hier, in der ersten Folge, versucht Murphy über diesen Plot die interessanten Fragen zu beleuchten: Konnte der Serienmöder so lange seine Taten begehen, weil die Polizei sich nicht für schwule und schwarze Männer interessierte? Weil in dem Stadtteil Schwarze und people of color lebten? Ist Dahmers Geschichte also auch die Geschichte eines Polizeiversagens?

Denn Jeffrey Dahmer (in der Serie gespielt von Evan Peters, der im Netz zwar für seine Leistung gefeiert wird, dessen Spiel aber etwas Repetitives hat), war bereits vor den Morden mehrfach auffällig geworden. Er masturbierte in der Öffentlichkeit, wurde von einem Gericht wegen sexuellen Übergriffe und der Verführung eines Minderjährigen zu einem Jahr Haft in einer Besserungsanstalt mit anschließender fünfjähriger Bewährung verurteilt. Seine Nachbarin (Niecy Nash) machte während der Mordphase später die Behörden mehrfach darauf aufmerksam, dass aus Dahmers Wohnung bis spät in die Nacht seltsame Geräusche und Gerüche kamen, doch daraus folgte nichts. Und so endet die erste Folge zumindest mit der Hoffnung, eine andere Art von Geschichte erzählen zu wollen – aus der Sicht der Opfer zum Beispiel.