Der deutsche Produzent Christian Becker (»Die Welle«, »Fack Ju Göhte«) und der Regisseur Christian Ditter (»How to Be Single«, »Biohackers«, »Girlboss«) sollen sich zusammen getan haben, um das Märchen zu verfilmen. Ditter soll auch das Drehbuch verfasst haben. Es sei allerdings nicht leicht gewesen, die Rechte an Endes Geschichte zu bekommen, so Ditter zu dem Branchenportal. Es habe sensible Verhandlungen darüber bedurft, die man schließlich für sich entschied.