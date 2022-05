Kunst von Barbara Kruger in Berlin Die Macht der Worte

Kruger-Schriftzug in New York

In die Mitte ihrer Installation hat die Künstlerin ein bedrohliches Orwell-Zitat aus dem Roman »1984« gesetzt: »Wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf einem menschlichen Gesicht herumtrampelt, für immer.« Orwell hatte diesen Satz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, damals als Abrechnung mit dem Nationalsozialismus.

Orwell hätte das begrüßt

Heute erinnert er auch an die Brutalität des Krieges in der Ukraine, und das hätte Orwell vermutlich begrüßt, denn »1984« war eine Mahnung, jede Form staatlicher Gewalt und Kontrolle kritisch zu sehen. Krugers Slogans sollten zwar nicht immer mit konkreten Ereignissen verbunden werden – Ort und Zeit bestimmen immer wieder neu, was der Betrachter mit ihren Parolen verknüpft –, zur Eröffnung aber kam man um eine aktuelle politische Deutung nicht herum: In der ersten Woche der Schau legt sich die ukrainische Performancekünstlerin Maria Kulikovska dreimal täglich für eine Stunde auf die Stufen der Neuen Nationalgalerie und bedeckt sich mit einer ukrainischen Flagge. Wie verwundet liegt sie dort, manchmal sehen Besucher den versteckten Körper zucken oder einen Fuß unter dem blau-gelben Tuch hervorlugen. Es sei ihr »Akt der Solidarität, ein Akt der Betroffenheit und des kollektiven Schmerzes, ein Symbol von Tragödie und Völkermord, die wir jeden Tag sehen«, so Kulikovska.