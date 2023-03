Die dritte Staffel von »Strange New Worlds« wird zehn Episoden haben, ebenso die fünfte Staffel der animierten Serie »Lower Decks«.

Am Donnerstag, den 15. Juni, feiert laut einer Paramount-Pressemitteilung die zweite Staffel von »Strange New Worlds« weltweit Premiere, also auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neue Folgen der 10-teiligen Staffel werden dann jede Woche donnerstags bei Paramount+ zum Streamen verfügbar sein.