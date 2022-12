Der Regisseur Jossi Wieler ist wie sein Zürcher Kollege Stemann mit Texten Jelineks vertraut. Anders als Stemann versieht Wieler seine Arbeit wie ein streng konzentrierter Dirigent. Er lässt die drei Jelinek-Avatarinnen von den Eltern der Dichterin berichten und davon, dass sie Mutter und Vater nicht lieben konnte. Von dem Hass, der Jelinek von politisch andersdenkenden und literarisch ignoranten Menschen entgegenschlägt. Von ihrem Kampf gegen das Patriarchat. Und er lässt die Darstellerinnen wunderbar polemisch schildern, wie die Autorin rund sechs Jahre lang im Streit mit bayerischen Steuerbehörden lag.

Das Verfahren, das am Ende ergebnislos eingestellt wurde, drehte sich offenbar unter anderem um die Frage, ob Jelinek, die außer in Wien auch unweit von München einen Wohnsitz hat, ihre Einkünfte und Preise womöglich in Deutschland zu versteuern habe, weil unklar sei, wo sie überwiegend lebe. »Sie sind hinter mir her«, heißt es einmal, und an anderer Stelle: »An meiner Schuld ist nicht zu rütteln.« Besonders erzürnt hat die Autorin, so verkündet eine der mit einem Aktenordner hantierenden Avatarinnen, dass die Steuerfahnder wohl Unterlagen in Kartons abtransportiert und den Zugriff auf ihren Computer erzwungen haben, also alles Schriftliche von ihr einsehen konnten.

Politisches Kabarett über deutsche Nachkriegsgeschichte

Einerseits findet die Dichterin, dass die Ermittlungen gegen sie eine Harmlosigkeit darstellten verglichen mit dem, was man in den Konzentrationslagern von Dachau, Bergen-Belsen und Sobibor ihren jüdischen Verwandten antat: »Ich werde nicht verfolgt.« Andererseits ist die bayerische Steueraffäre für Jelinek Anlass für einen grimmigen Ausflug in die Nachkriegsgeschichte. Das Land Bayern habe damals Henriette von Schirach, der nach Kriegsende geschiedenen Frau des Nazi-»Reichsjugendführers« und verurteilten Kriegsverbrechers Baldur von Schirach, ein bald teuer veräußertes Haus am Kochelsee zuerkannt. »Die Gattin vom Schirach hat das ungenießbare Seefilet, das wertlose Seegrundstück zurückgekauft, für lau, wie der Deutsche sagt«, so Jelinek. Über die Familie der von Schirachs wird auf der Bühne des Deutschen Theaters gestöhnt: »In dieser Familie schreiben sie alle!« Großes Gelächter im Saal.

Ein bisschen erinnern solche Exkurse an die Tradition des politischen Kabaretts früherer Zeiten, das sich als Aufklärung verstand. Die Kraft des Theaterabends jedoch entsteht vor allem aus der Klarheit, mit der Jelinek über sich selbst Rechenschaft ablegt. Über ihre Einsamkeit, ihren keineswegs versiegenden Schaffensdrang, den möglicherweise nicht fernen Tod. »Dann ist Friede für Elfriede.« Und auch über den eigenen Masochismus. Man werde sie »ans Schandholz ankleben mit Komponentenkleber«, lautet eine Martervision der Dichterin. Stimmt erst mal nicht: Am Freitagabend in Berlin jedenfalls wurde Wielers Version von Jelineks berührender literarischer Lebensbilanz vom Publikum jubelnd gefeiert.