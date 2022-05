Der Bundestag hatte die Gründung eines Gedenkzentrums zur deutschen Kriegsgewalt noch zu Zeiten der schwarz-roten Koalition beschlossen. Das Deutsche Historische Museum in Berlin war für das Konzept zuständig und gab das Ende 2021 bei der neuen Kulturstaatsministerin Claudia Roth ab. Dann wurde es monatelang still um das Projekt. Am Mittwoch aber will die Grünenpolitikerin das Konzept endlich im Ampelkabinett präsentieren und zur Diskussion stellen. Das enthält auch die voraussichtlichen Kosten: 120 Millionen Euro, sofern man einen Neubau in Betracht zieht.

In der schriftlichen Ausführung, die dem SPIEGEL vorliegt, wird zuerst – und zu Recht – das Ausmaß der deutschen Eroberungsbrutalität von 1939 bis 1945 skizziert. Immerhin etwa 230 Millionen Menschen in heute 27 europäischen Staaten hätten »unter der von extremer Gewalt geprägten deutschen Besatzung« gelebt. Das verursachte Leid war beispiellos – zugleich sei das Wissen über die deutsche Kriegsführung in der heutigen deutschen Bevölkerung noch immer gering, heißt es weiter. Daher die Notwendigkeit eines Dokumentationszentrums »Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa«, kurz ZWBE.

Das Zentrum wird dem Deutschen Historischen Museum untergeordnet sein, das damit noch an Bedeutung gewinnen wird – und auch räumlich an Größe, denn die neue Einrichtung soll einen eigenen Standort mit 15.000 Quadratmeter Fläche erhalten. Noch ist aber eben unklar, ob man einen neuen Bau errichtet oder auf einen bestehenden zurückgreift. Zeigen, was noch zu oft verdrängt wird Doch was wird der künftige Gedenkort beinhalten, der Teil der »Gedenkstättenlandschaft im Berliner Raum« werden und immerhin helfen soll, auch die »europäische Gegenwart neu und besser zu verstehen«? Laut Konzept ist eine Dauerausstellung zu den historischen Geschehnissen geplant, die wiederum durch wechselnde Schauen ergänzt werden soll.

In der Dauerausstellung soll sich offenbar vor allem zeigen, was noch zu oft verdrängt wird. So verübten die Deutschen die meisten Verbrechen »nicht im Zusammenhang mit Kampfhandlungen, sondern im Rahmen der deutschen Besatzungsherrschaft und der radikalen Umsetzung der Rassenideologie. Die Mehrheit der Todesopfer waren Zivilistinnen und Zivilisten. Dies gilt auch für Gebiete, in denen der Krieg immer präsent war, etwa an der Ostfront in Russland«. Das Ziel sei schließlich eine »radikale Neuordnung Europas nach rassenideologischen Kriterien« gewesen.

»Dieses erinnerungspolitische Signal ist in diesen Zeiten umso wichtiger, in denen mitten in Europa ein grausamer Angriffs-Krieg gegen die Ukraine stattfindet, der vom Putin-Regime in übelster geschichtsrevisionistischer Weise propagandistisch begleitet wird.« Claudia Roth

Shoah, Völkermord an Sinti und Roma, Lager, Zwangsarbeit, Patientenmorde – das werden einige der zentralen Begriffe und Themen sein. Die Deutschen ließen ihre Opfer hungern, folterten und ermordeten sie. Was das für einen großen Teil der Menschheit bedeutete und immer noch bedeutet, darum wird es gehen.

Kulturstaatsministerin Roth sagte dem SPIEGEL, die Bundesregierung stelle die Erinnerungspolitik bewusst in den europäischen Zusammenhang. »Aus gemeinsamer Erinnerung soll gemeinsame Zukunft erwachsen.« Man müsse dazu beleuchten, wie die verheerende NS-Diktatur Krieg, Zerstörung und Vernichtung bis hin zum Menschheitsverbrechen des Holocaust über ganz Europa gebracht habe – und auch, »wie wir diese Tatsachen vermitteln, erforschen und als Aufforderung für die heutige deutsche Verantwortung annehmen und ernst nehmen«.

Bild vergrößern Historiker und Museumsmann Gross: Bereits die neue deutsche Aufrüstung war eine »Zäsur« Foto: Carsten Koall / picture alliance/dpa

Womöglich wird die Aussprache über das Konzept im Kabinett daher auch in einer Diskussion über die heutige Rolle der Deutschen münden. Ob das Papier als Argumentationshilfe für oder gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine dienen kann, bleibt abzuwarten. Roth sagte vorab: »Dieses erinnerungspolitische Signal ist in diesen Zeiten umso wichtiger, in denen mitten in Europa ein grausamer Angriffskrieg gegen die Ukraine stattfindet, der vom Putin-Regime in übelster geschichtsrevisionistischer Weise propagandistisch begleitet wird.«