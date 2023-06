In einem Bürgerentscheid hat die Gemeinde Schwangau im Allgäu am Sonntag mehrheitlich dafür gestimmt, dass der Antrag, Schloss Neuschwanstein in die Welterbeliste der Unesco aufzunehmen, gestellt werden soll. Damit ist der Weg dafür frei, dass die Bundesrepublik Deutschland wie geplant die Bewerbung Anfang 2024 bei der Unesco in Paris einreichen kann.