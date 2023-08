Sie galt als Kassenmagnet. Doch kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beendete die New Yorker Metropolitan Opera, kurz Met, die Zusammenarbeit mit der berühmten Sopranistin Anna Netrebko, die aus Russland stammt. Die 51-Jährige hat deshalb nun Klage in New York eingereicht, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Netrebko wirft dem Opernhaus und Direktor Peter Gelb demnach unter anderem Vertragsbruch und Verleumdung vor.