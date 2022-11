Doch unmittelbar nach der Bekanntgabe der Absetzung stiegen die Kartenverkäufe sprunghaft an. Vergangene Woche verzeichnete das »Phantom« wegen Thanksgiving-Reisenden sogar die umsatzstärkste Woche seiner Geschichte: 2,2 Millionen Dollar. Also soll es doch noch etwas weitergehen. In der »New York Times« kündigt der Produzent des Musicals, Cameron Mackintosh, nun eine achtwöchige Verlängerung der Laufzeit bis zum 16. April an. »Die Resonanz auf das Ende der Show war phänomenal«, wird Mackintosh dort zitiert. »Wir haben praktisch alles ausverkauft, was wir im Angebot haben.«