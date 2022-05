Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Zuckerberg sagte in einem Interview, dass sein Unternehmen NFTs auf der Plattform teste und dass »ähnliche Funktionen« bald auch auf Facebook verfügbar sein würden. Instagram-Chef Adam Mosseri kündigte an, dass eine kleine Gruppe von US-NutzerInnen die Möglichkeit haben werde, sich NFTs in ihrem Feed, ihren Storys und in Nachrichten anzeigen zu lassen.