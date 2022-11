»Rembrandt ist normalerweise sehr präzise und raffiniert«

Das Museum entschied, das Gemälde zu untersuchen – doch mehr als 100 Jahre alte Übermalungen und Schutzschichten erschwerten die Beurteilung. Das Gemälde wurde also zuerst von den neueren Schichten befreit und restauriert. Anschließend zog das Museum Expertinnen und Experten des Amsterdamer Rijksmuseums hinzu, in dem Rembrandts Meisterwerk »Die Nachtwache« ausgestellt ist. In Bezug auf die Materialien hätten die Fachleute nichts gefunden, was gegen einen Rembrandt spreche, teilte das Museum Bredius mit. Ergebnisse einer weiteren Analyse stünden noch aus.