Der Berliner Künstler Fabian Brunsing hat eine Parkbank designt, auf dessen Sitzfläche Spikes sind, die eingezogen werden, sobald man dafür Geld in die angeschlossenen Münzbehälter wirft . Sein Möbel ist als stechende Kritik an der »defensiven Architektur« zu verstehen und veranschaulicht die Frage: Wer hat mehr Anrecht auf den öffentlichen Raum? Und was ist mit jenen die dort leben müssen? Die Abwesenheit sozialer Bindungen kompensierte Herr H. durch die wenigen räumlichen Bindungen, die er sich aufbaute, welche aber regelmäßig gekappt wurden, ob durch neue Architektur oder Behörden, die Schlafplätze räumen ließen .

Es ist eine Existenz ewiger Vorläufigkeit. Das, was er als »Zuhause« bezeichnete, war in ständiger Veränderung und dementsprechend kein Ort, sondern eine Struktur aus Ritualen, durch die er seinen Tag organisierte. Und es waren die materiellen Gegebenheiten, welche ihm seine konfrontative Umwelt gewährte. Er arbeitete mit dem, was er bekam, um sich das Leben einigermaßen lebbar zu gestalten: Das Essen von Resten auf Tablets im Fastfood-Restaurant oder aus Mülltonnen; öffentliche Toiletten, die kostenfrei waren; das Baden im Fluss – und am wichtigsten: Orte zum Schlafen, um fit genug zu sein für den nächsten Tag voller Widrigkeiten.

»Zuhause zu sein« war also nie ein statischer Zustand, sondern immer ein dynamischer, tägliches Ergebnis seiner Bemühungen zu überleben. »Einfach mal sein« ist im urbanen Raum für jemanden wie ihn nicht vorgesehen.