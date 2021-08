Öffentliche Heiratsanträge Das Gegenteil von Romantik

Eine Kolumne von Margarete Stokowski

Schon zwei öffentliche Heiratsanträge gab es während Olympia. Endlich mal was Schönes zwischen all dem Unangenehmen, könnte man sagen. Was spricht dagegen? Mal zurückgefragt: Was spricht dafür? Nichts!