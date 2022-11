Nowak, einer der bekanntesten Journalisten des Landes, hatte sich jüngst an die Leser der bürgerlich-liberalen Zeitung gewandt und sich für die »Tonalität und unangemessene Nähe« der Chatverläufe entschuldigt. Zugleich dementierte er, dass er im Sinne der Regierung Druck auf die Redaktion ausgeübt habe. »Ich kann Ihnen versichern, dass in dieser Zeitung Interventionen zu unserer Berichterstattung, wie sie in den Ressorts Politik und Wirtschaft immer wieder vorkommen, in der Chefredaktion zwar entgegengenommen werden, dort aber enden«, so Nowak.