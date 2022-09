Kein Probesitzen möglich

Den Angaben von Madame Tussauds zufolge begannen die Arbeiten an der Figur am Tag der Vereidigung des Kanzlers am 8. Dezember 2021. Die Figur sei wie der Kanzler selbst 1,70 Meter groß und habe ein Gesamtgewicht von 35 Kilogramm.

Die Herstellung habe gut acht Monate gedauert, für die Nachbildung des Kopfes seien rund sechs Wochen und acht Kilogramm Wachs notwendig gewesen. 20 Künstlerinnen und Künstler hätten an der Figur mitgewirkt. Maß genommen wurde mittels Videos und Fotos, da ein Probesitzen nicht stattfinden konnte.