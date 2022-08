Was nun am Dienstag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas vorgefallen ist, war rhetorisch umso verstörender, weil diesmal nicht das Problem war, was Scholz gesagt hatte, sondern: was nicht.

Abbas wurde von einem Journalisten gefragt, ob er sich fünfzig Jahre nach dem Münchner Olympia-Attentat 1972 im Namen der Palästinenser bei Israel und Deutschland entschuldigen und zur vollständigen Aufklärung der Geiselnahme beitragen wolle – woraufhin dieser in einem abscheulichen Quatsch-Whataboutism Israel unmissverständlich einen fünfzigfachen Holocaust vorwarf, den der Staat seit 1947 an palästinensischen Orten begangen haben soll: »50 Massaker, 50 Holocausts«. Die Verwendung dieses Begriffs in Bezug auf Handlungen Israels, auch noch im Plural, ist besonders monströs, da die Einzigartigkeit des Holocaust mit einer ausfallenden Offenheit gleich fünfzigfach relativiert wird. Während Scholz noch kurz zuvor betont hatte, dass er den von Abbas benutzten Begriff der Apartheid im Falle Israels nicht für richtig erachte, herrschte bei diesem bizarren Holocaustvergleich – Schweigen. Woraufhin die Pressekonferenz abrupt endete.