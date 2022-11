Ich halte nichts von solchen Interpretationsvarianten. Ich habe keinen Zweifel, dass es ein Zeugnis freundlicher Zuwendung ist, das die Fotografie vom G20-Gipfel der Welt präsentiert. Wäre das Bild ein Gemälde, müsste es die »Die Anbetung des braven Olaf« heißen.

Höhere Gerechtigkeit

Für mich steckt eine höhere Gerechtigkeit darin, dass gerade dieses Bild ein prägendes der Kanzlerschaft von Scholz werden dürfte. Von Beginn seiner Amtszeit an war Scholz ein Unterschätzter. Einer, an dem sehr viel Menschen sehr viel auszusetzen hatten.

Den einen funkelte er zu wenig, den anderen redete er zu wenig, wieder andere fanden ihn zu fantasiearm oder gleich visionsbefreit. In den vergangenen Monaten hat Scholz viele widerlegt, die zunächst an der Richtigkeit seiner Bestellung zum Bundeskanzler zweifelten. Er hat, so finde zumindest ich, oft klug und besonnen geredet und gehandelt. Manchmal zeigte er sogar Humor. Er hat zahlreiche Deutsche sehr positiv überrascht – und genau so scheint es, wenn wir dem G20-Foto glauben, nun einigen Großen der Welt zu ergehen. Und warum himmeln die anderen Mächtigen Scholz so offensichtlich uneitel an? Die geschickteste Methode, mit einem Konkurrenten fertig zu werden, besteht nach einer alten Politikweisheit darin, ihn in den paar wenigen Augenblicken, in denen er tatsächlich besser ist als man selbst, schamlos zu bewundern.