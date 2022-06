Olaf Scholz und die Documenta Ein Skandal dieser Regierung

Was das Duo Roth/Görgen für die deutsche Kultur bedeutet, spielte bei der Berufung keine Rolle. Nun hat man das Ergebnis. Zwar hat Roth keinen direkten Einfluss auf die Documenta. Doch sie tat monatelang so, als habe sie alle richtig eingestimmt. Warnungen wies sie zurück, die des Zentralrats der Juden, aber auch anderer Organisationen. Der Skandal von Kassel ist damit auch ein Roth-Skandal und ein Skandal der Regierung. Selbst wenn von Steinmeier über Scholz bis Roth jetzt alle lieber mit dem Finger nach Kassel zeigen und dabei so tun, als liege die Stadt nicht in Hessen, sondern kurz vor Jakarta.