Zu sehen war das umstrittene Werk seit Freitagabend im öffentlichen Raum und da an zentraler Stelle, auf dem Friedrichsplatz nahe der Documenta-Halle. Jeder hat es also sehen können, wobei es erst am letzten der drei sogenannten Vorbesichtigungstage angebracht worden war, nachdem die meisten Fachjournalisten abgereist waren. Allerdings hing es damit schon, als der Bundespräsident am Samstag Teile der Ausstellung besichtigte. In seiner Rede hatte er von den Grenzen der Kunstfreiheit gesprochen.

Die 1998 gegründete Gruppe Taring Padi war eingeladen worden, um in Kassel »die Protestkultur Indonesiens wieder auferstehen« zu lassen. Laut Documenta verweise der Name – übersetzt: »Reis-Fangzähne« – auf die scharfe Spitze eines Reiskorns. Lebensgroße Puppen und riesige Banner sollten unter anderem »durch eine markante und satirische Ikonografie« politische Botschaften vermitteln, oft würden diese lokale Missstände anprangern. Agitation sei einer der Schwerpunkte der Arbeit.