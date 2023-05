Die tschechische Schauspielerin und Opernsängerin Soňa Červená ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 97 Jahren in ihrer Geburtsstadt Prag, wie das Prager Nationaltheater mitteilte.

Nach ersten Erfolgen in ihrer Heimat ging Červená – mit einer Stimmlage von Mezzosopran bis Alt – 1958 in die DDR an die Berliner Staatsoper Unter den Linden. Als die Berliner Mauer gebaut wurde, floh die Sängerin in den Westen. Sie fand rasch neue Engagements, unter anderem an der Deutschen Oper Berlin, der Oper Frankfurt und dem Opernhaus in San Francisco. Sie bestritt zahlreiche Gastauftritte in Westeuropa. 2010 konnte sie erstmals am Nationaltheater in Prag auftreten.