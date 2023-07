Blunt ist seit 14 Jahren mit dem Schauspieler John Krasinski, 43, zusammen. Die Töchter Hazel und Violet wurden 2014 und 2016 geboren.

»Es gibt so viele Meilensteine in ihrem Leben, die sind so wichtig, wenn sie noch klein sind«, so Blunt. Ihre Kinder würden oft darum bitten, dass sie sich kümmere: »Sie fragen: Weckst du mich auf? Bringst du mich zur Schule? Holst Du mich ab? Bringst du mich ins Bett? – Ich muss jetzt für eine Weile für sie da sein«, so Blunt.